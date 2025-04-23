WP: Минюст США отменил сотни грантов из-за несоответствия приоритетам Трампа

Министерство юстиции США отменило сотни грантов, ранее выделенных общественным организациям и местным властям, в том числе правозащитникам, борцам с наркозависимостью и преступностью, сообщает Washington Post.
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