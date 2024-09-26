Раскрыты усилия Китая по продвижению выгодного для России плана мира на Украине

Китай намерен заручиться поддержкой стран «мирового большинства» и Глобального юга, чтобы они выступили за принятие плана по достижению мира на Украине, разработанного ранее Пекином и предполагающего прекращение огня с выгодой для России.
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