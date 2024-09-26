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Раскрыты усилия Китая по продвижению выгодного для России плана мира на Украине

Раскрыты усилия Китая по продвижению выгодного для России плана мира на Украине

Китай намерен заручиться поддержкой стран «мирового большинства» и Глобального юга, чтобы они выступили за принятие плана по достижению мира на Украине, разработанного ранее Пекином и предполагающего прекращение огня с выгодой для России.

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