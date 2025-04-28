Политика как он...
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Политика как она есть

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В Словакии захотели провести референдум о санкциях против России

В Словакии захотели провести референдум о санкциях против России

В канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини в ближайшие недели направят петицию о референдуме об отмене санкций против России.

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Комментарии
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людмила михайлик
Словакия это славяне наши родные нас поддерживают пусть будет больше
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15 час.
Гарибян Сусанна
Да, приятно, что хоть кто-то выступает в поддержку России, хотя санкции ам не мешают, а напротив во многом помогают, не давая возможности нашим  ворюгам привлекать всякую шваль из-за рубежа для разграбления России.
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12 час.
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