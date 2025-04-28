Словакия это славяне наши родные нас поддерживают пусть будет больше

Гарибян Сусанна

Да, приятно, что хоть кто-то выступает в поддержку России, хотя санкции ам не мешают, а напротив во многом помогают, не давая возможности нашим ворюгам привлекать всякую шваль из-за рубежа для разграбления России.