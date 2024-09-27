Шина самолета Як-40 лопнула после посадки во Внукове

У севшего в московском аэропорту Внуково самолета Як-40 лопнула шина, после чего воздушная гавань временно прекратила прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Инцидент произошел утром 27 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии