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Закон, порядок, государство

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В ЖКС №8 (г. Чита) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) подведены итоги по качеству предоставления коммунальных услуг за 2023 год

В ЖКС №8 (г. Чита) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) подведены итоги по качеству предоставления коммунальных услуг за 2023 год

В течение всего 2023 года в ЖКС №8 проводились мероприятия, направленные на безаварийное и бесперебойное обеспечение потребителей Минобороны России качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

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