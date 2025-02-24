От 13 до 20%. Приморцам напомнили о новой прогрессивной шкале НДФЛ

Приморцам напомнили о том, что новая прогрессивная шкала налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) действует с 1 января, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФНС России по Приморскому краю.
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