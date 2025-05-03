14 ударных катеров, десятки ракет: Россия отразила крупнейшую атаку в Черном море

Успешно перехвачены британские и украинские ракеты, около 170 дронов.С 02:00 до 05:00 по московскому времени силы Черноморского флота и ПВО России отразили крупномасштабную атаку со стороны Украины, в ходе которой были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.