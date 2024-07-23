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  • николай лебедев
    Все при деле, а воз и ныне там.В России может по...
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Глава Якутии назначен руководителем комиссии Госсовета

Глава Якутии назначен руководителем комиссии Госсовета

Обнародован соответствующий указ, сообщает корреспондент УтроNews.В документе от 22.07.2024 № 613 «О комиссиях Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и их председателях» говорится о назначении председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» - главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

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