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Русская весна

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Удары по целям в Киеве — подробности

Удары по целям в Киеве — подробности

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил первые подробности о ракетных ударах по целям в украинской столице.

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Игорь Петров
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