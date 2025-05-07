В США заявили, что Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону

Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что украинские власти готовы к прекращению боевых действий вдоль нынешней линии фронтаСпециальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что украинские власти готовы к прекращению боевых действий вдоль нынешней линии фронта.
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