Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

Япония и Великобритания заключат долгосрочное соглашение с Украиной в оборонной сфере. «Япония и Великобритания активизируют работу с Украиной над особыми двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности», — говорится в итоговом заявлениями глав МИД и министров обороны обеих стран.