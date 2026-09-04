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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Крак: «Проблемы «Астон Мартин» связаны не только с мотором, но и с шасси. Нужно работать вместе с «Хондой»

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак отметил, что проблемы машины с управляемостью связаны не только с мотором «Хонды».

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