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Царьград

7 603 подписчика

Ваш ребёнок тоже в списке? У убийц Максимки из Кабаново был перечень жертв. И их много  

Ваш ребёнок тоже в списке? У убийц Максимки из Кабаново был перечень жертв. И их много  

12 лет – это возраст, когда ребёнок ещё до конца доверяет миру: выходит вечером гулять и искренне уверен, что вернётся домой.

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