Вице-президент Венесуэлы: Марко Рубио вредит США, а не Каракасу

Глава госдепартамента США Марко Рубио действует во вред интересам Вашингтона, поддерживая санкции против своей страны, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, встречаясь с журналистами 6 марта в Каракасе.
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