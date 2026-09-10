Происшествия
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Происшествия

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Благодаря работе сотрудников карельской полиции в Сегеже раскрыто убийство 29-летней давности

В ночь с 4 на 5 апреля 1997 года в одном из домов в Сегеже были обнаружены тела сожителей с телесными повреждениями.

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