Болельщики «Торонто» начали покидать арену при 0:6 до 10 минут до конца 3-го периода матча с «Флоридой». Журналист Миртл написал: «Представьте, кто-то заплатил больше 1 тысячи долларов»

«Мэйпл Лифс» уступили со счетом 1:6 на домашней площадке в пятой серии второго раунда Кубка Стэнли. Болельщики канадской команды начали массово покидать стадион после шестой пропущенной шайбы, когда счет стал 0:6 – играть оставалось около десяти минут в третьем периоде.