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"Динамо-Алтай" завоевало серебро всероссийского турнира по адаптивному футболу

"Динамо-Алтай" завоевало серебро всероссийского турнира по адаптивному футболу

В соревновании участвовали 600 человек из 28 регионов страны Команда Алтайского края "Динамо-Алтай" стала серебряным призером второго этапа Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Стальная воля".

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