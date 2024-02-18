Праздник Вукола Телятника 19 февраля богат на приметы, традиции и обряды AdministratorВ РФ каждый год 19 февраля, в 2024 году это понедельник, отмечается традиционный праздник Вукола Телятника, который связан с памятью преподобного Вукола Смирнского.