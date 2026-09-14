Основатель «Яндекса» Аркадий Волож перешёл на сторону врага и заключил соглашение с небезызвестной конторой Palantir.
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А почему эти "сотни программистов-перебежчиков" еще живы и здоровы? Изменникам и предателям не место среди живущих на планете Земля, по крайней мере нормально живущих. Что у наших соответствующих структур нет возможности проредить этих перебежчиков? Возможности есть, видимо нет приказа сверху. Почему? Опять гуманизм и человеколюбие? Опять соблюдение каких то непонятных "международных норм и правил"? А наши западные "партнеры", то есть ВРАГИ, эти "международные нормы и правила" соблюдают? Да ну на фиг!!! Почему тогда мы их так ревностно соблюдаем? Пора уже прекращать эту порочную практику и отвечать с повышающим коэффициентом. Тогда нас начнут уважать, а пока даже задрипанные Латвия с Польшей нам в полный голос угрожают!