Ростех
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Ростех

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Ростех впервые представит в Китае российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М

Ростех впервые представит в Китае российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорация Ростех представит передовые достижения в области авиа- и двигателестроения, медицинского оборудования и фармацевтики в ходе VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

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