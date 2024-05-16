Ростех впервые представит в Китае российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорация Ростех представит передовые достижения в области авиа- и двигателестроения, медицинского оборудования и фармацевтики в ходе VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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