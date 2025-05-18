Многодетным семьям предложили выделять по два бесплатных парковочных места

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев внесет в палату парламента законопроект с предложением закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей.
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