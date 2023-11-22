В пригороде Донецка был найден тайник украинской ДРГ

В окрестностях Донецка был найден тайник диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины, в нем находились противотанковые гранатометы западного производства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии