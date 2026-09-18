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Курские новости

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На Театральной площади Курска пункт отбора в войска БПЛА

На Театральной площади Курска пункт отбора в войска БПЛА

Большинство курян выбирают контракт на службу в войска беспилотников из-за выплат до 200 тысяч рублей в месяц и единовременного пособия в 800 тысяч рублей.

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