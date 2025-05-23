Трое казанцев попались на распространении метадона через тайники-закладки

В Казани полицейские задержали двух мужчин и женщину за сбыт наркотиков через тайники-закладки. 39-летнего и 41-летнего мужчин, а также 30-летнюю женщину — поймали прямо во время оборудования очередного тайника.
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