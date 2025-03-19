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Петербургский дневник

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Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину будут судить за убийство супруги

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину будут судить за убийство супруги

Обвиняемый нанес женщине не менее одного удара ножом в грудь и не менее шести ударов твердым предметом в области жизненно важных органов Следственный отдел по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела против 65-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ.

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