Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину будут судить за убийство супруги

Обвиняемый нанес женщине не менее одного удара ножом в грудь и не менее шести ударов твердым предметом в области жизненно важных органов Следственный отдел по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела против 65-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ.