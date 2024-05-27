Французский евродепутат считает выборы в США важнее для ЕС, чем выборы в ЕП

Политика Европейского союза как никогда сегодня зависит от Вашингтона, поэтому маловероятно, что Брюссель выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, отметил в интервью «Известиям» независимый евродепутат Эрве Жувен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии