Глава МЧС России Александр Куренков поздравляет с Днем пожарно-спасательного спорта

Уважаемые коллеги!В этом году исполняется 87 лет со дня образования пожарно-спасательного спорта. За это время спорт динамично развивался, совершенствовался, усложнялся, привлекая все большее число спортсменов со всего мира.
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