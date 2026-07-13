Министр обороны Польши призвал украинцев вернуться на Украину и вступить в ВСУ Подлежащие мобилизации украинцы должны покинуть Польшу и вернуться.
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Министр обороны Польши призвал украинцев вернуться на Украину и вступить в ВСУ Подлежащие мобилизации украинцы должны покинуть Польшу и вернуться.
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