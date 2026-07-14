Хантер Байден признал, что недооценил политическую сложность Украины перед работой в Burisma

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, в интервью украино-американскому журналисту DJ Vlad признался, что недооценил политическую обстановку на Украине перед тем, как войти в совет директоров энергетической компании Burisma.
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