RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Хантер Байден признал, что недооценил политическую сложность Украины перед работой в Burisma

Хантер Байден признал, что недооценил политическую сложность Украины перед работой в Burisma

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, в интервью украино-американскому журналисту DJ Vlad признался, что недооценил политическую обстановку на Украине перед тем, как войти в совет директоров энергетической компании Burisma.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии