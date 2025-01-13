Внимание! Отключение электроэнергии в х.2-я Березовка 13 января с 09-00 до 15-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Центральная д.
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Внимание! Отключение электроэнергии в х.2-я Березовка 13 января с 09-00 до 15-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Центральная д.