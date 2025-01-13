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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Внимание! Отключение электроэнергии в х

Внимание! Отключение электроэнергии в х.2-я Березовка 13 января с 09-00 до 15-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Центральная д.

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