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Наш потерянный мир

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В России высказались о влиянии отставки министра обороны Украины на ход СВО

В России высказались о влиянии отставки министра обороны Украины на ход СВО

Кадровые перестановки в министерстве обороны Украины не окажут прямого влияния на ход специальной военной операции (СВО), поскольку решения на поле боя принимает главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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