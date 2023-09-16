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Первая лига. «КАМАЗ» против «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Енисеем» в воскресенье

Первая лига. «КАМАЗ» против «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Енисеем» в воскресенье

В воскресенье «Химки» сыграют в гостях с хабаровским СКА, «Торпедо» примет «Енисей». Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» Махачкала – «Алания».

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