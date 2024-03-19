Россия работает над безвизом со всеми странами Персидского залива

Россия сейчас работает над установлением безвизового режима со всеми странами Персидского залива, сообщил во вторник, 19 марта, замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
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