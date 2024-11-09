Глава Мурманской области заявил, что в регионе готовы к любому развитию ситуации на границе с Финляндией

Он отметил, что российские действия будут соответствующими и дальновидными Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что реакция российских властей на вступление Финляндии в НАТО и появление баз альянса на территории страны будет соответствующей и дальновидной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии