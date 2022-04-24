«Барселона» впервые в истории проиграла 3 домашних матча подряд по ходу одного сезона

«Барселона» впервые в истории проиграла дома три раза подряд по ходу одного сезона. В перенесенной игре 21-го тура Ла Лиги каталонцы уступили на «Камп Ноу» «Райо Вальекано» (0:1).

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