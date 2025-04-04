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Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Украинские беспилотники атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате удара пострадали мирные жители, губернатор Богомаз в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ «бесчеловечным преступлением».

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