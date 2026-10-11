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11 октября в двух населённых пунктах Джанкойского и Ленинского районов временно ограничат водоснабжение

11 октября в двух населённых пунктах Джанкойского и Ленинского районов временно ограничат водоснабжение

Воды не будет ориентировочно до 17:00, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». В Джанкойском филиале снижено давление в селе Новозуевка.

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