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Журнал Newsweek назвал четыре кандидата на замену Зеленскому

Журнал Newsweek назвал четыре кандидата на замену Зеленскому

После призыва главы Белого дома Дональда Трампа сменить действующую власть на Украине американский журнал Newsweek назвал имена четырех кандидатов на президентский пост.

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