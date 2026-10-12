Журнал Newsweek назвал четыре кандидата на замену Зеленскому

После призыва главы Белого дома Дональда Трампа сменить действующую власть на Украине американский журнал Newsweek назвал имена четырех кандидатов на президентский пост.
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