Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Моряков так не трясло 80 лет: Капитан США поделился "впечатлениями" после встречи с хуситами.

Моряков так не трясло 80 лет: Капитан США поделился "впечатлениями" после встречи с хуситами.

Американцы озадачены происходящим. Они сравнивают текущее противостояние с событиями времен Второй мировой войны, когда они вынуждены были действовать в условиях постоянных обстрелов, воздушных и подводных атак.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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1 д.
Сергей Туренко
России нужно помочь современными средствами поражения в отношении британцев, американцев и евреев, главных террористов современности. Пусть горят в огне гаденыши. Смерть за смерть, потому что они по-другому не понимают.
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18 час.
СЗ
Саетлана Зуева
Гасить вас надо везде и всегда,пока не вернетесь в свое стойло!!!
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13 час.

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