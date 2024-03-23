Моряков так не трясло 80 лет: Капитан США поделился "впечатлениями" после встречи с хуситами.

Американцы озадачены происходящим. Они сравнивают текущее противостояние с событиями времен Второй мировой войны, когда они вынуждены были действовать в условиях постоянных обстрелов, воздушных и подводных атак.
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