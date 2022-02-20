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Илья Авербух: «Поздравляю в первую очередь Тарасову и Морозова. Мое восхищение Тутберидзе, которая смогла вернуть пару в топ, подведя к блестящему прокату»

Хореограф, серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступления российских спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

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