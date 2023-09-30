Что можно и что нельзя делать 1 октября, в день святой Ирины и народный праздник Арина Шиповница Алёна Юрьева Согласно православным традициям, 1 октября отмечается день памяти святой Ирины Египетской, женщины, чей жизненный путь был посвящен служению другим людям и добрым делам.