Что можно и что нельзя делать 1 октября, в день святой Ирины и народный праздник Арина Шиповница Алёна Юрьева Согласно православным традициям, 1 октября отмечается день памяти святой Ирины Египетской, женщины, чей жизненный путь был посвящен служению другим людям и добрым делам.
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