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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что можно и что нельзя делать 1 октября, в день святой Ирины и народный праздник Арина Шиповница

Что можно и что нельзя делать 1 октября, в день святой Ирины и народный праздник Арина Шиповница

Что можно и что нельзя делать 1 октября, в день святой Ирины и народный праздник Арина Шиповница Алёна Юрьева Согласно православным традициям, 1 октября отмечается день памяти святой Ирины Египетской, женщины, чей жизненный путь был посвящен служению другим людям и добрым делам.

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