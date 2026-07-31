Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 567 подписчиков

МВД РФ: Преступники уводят детей в соцсетях по пятиэтапной схеме

МВД РФ: Преступники уводят детей в соцсетях по пятиэтапной схеме

МВД России выявило пять стадий обманных схем, нацеленных на детей в интернете. Преступники используют социальные сети и игры для манипуляций, начиная с выбора цели до исчезновения с добычей, сообщили в управлении борьбы с киберпреступностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии