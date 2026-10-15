Альбом The Beatles «Rubber Soul» занял первую строчку в чарте Billboard «Top Rock Albums» (по состоянию на 17 октября) после того, как 2 октября вышло его расширенное делюкс-переиздание.
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