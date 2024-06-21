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Васіль Быкаў: знаёмы і незнаёмы.

Васіль Быкаў: знаёмы і незнаёмы.

19 чэрвеня - 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага беларускага пісьменніка Васіля Быкава (1924-2003).Сярод беларускіх пісьменнікаў, якія прыйшлі ў літаратуру ў другой палове XX стагоддзя, ён атрымаў самую шырокую вядомасць.

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