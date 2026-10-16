Посольство России в Каире подтвердило информацию о гибели несовершеннолетнего россиянина в Шарм-эш-Шейхе и оказывает всю возможную помощь его родителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уиткофф назвал пе...
- IV Путин: Крымский м...
- M Житель Ставрополь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым