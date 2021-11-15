Вот и жить уже никто не учит... Старею!

Когда мне было девятнадцать, я смотрел на своего пятидесятилетнего отца и мне казалось, что он, в отличии от меня, всё время думает о чём-то важном и серьёзном.
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