В 2026 году HR-специалистам приходится решать задачи, связанные с удержанием сотрудников, развитием корпоративной культуры, поиском талантов и внедрением искусственного интеллекта в работу с персоналом.
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