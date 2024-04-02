Последний торговый день расписками X5 в режиме Т+1 - основные события 3 апреля

В среду, 3 апреля, последний торговый день расписками X5 Retail в режиме Т+1. Причиной приостановки торгов расписками X5 стала подача иска о приостановлении корпоративных прав X5 в отношении российской «дочки».
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