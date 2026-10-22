По мнению политика, конфликт "завершится тем или иным образом" Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что стороны, вероятно, впервые за долгое время близки к сделке по украинскому урегулированию.
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