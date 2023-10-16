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Чего ждут от рубля: курс валют на неделю 16-22 октября

Чего ждут от рубля: курс валют на неделю 16-22 октября

Чего ждут от рубля: курс валют на неделю 16-22 октября Евгения КомароваНа прошлой неделе российский рубль продемонстрировал неожиданное укрепление по отношению к основным мировым валютам.

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